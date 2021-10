Modica, Allerta rossa: situazione costantemente monitorata

Una nuova allerta rossa riguardante la Sicilia Orientale è stata emanata nel pomeriggio di oggi da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Il massimo livello di allerta partirà dalla mezzanotte di questa sera e durerà fino alla mezzanotte di domani. Dunque si annuncia un martedi 26 ottobre sotto la lente di ingradimento per quanto riguarda le condizioni meteo. Per tale motivo è stato nuovamente allertato tutto il sistema di protezione civile coordinato dal Comune di Modica. Le squadre sono allertate e pronte ad uscire per ogni evenienza. Il Sindaco è costantemente aggiornato sull’evolversi delle condizioni meteo e su eventuali nuove comunicazioni da Palermo. Al momento non esistono però le condizioni oggettive per predisporre un’ordinanza di chiusura delle scuole modicane di ogni ordine e grado. Così come è stato fatto ieri (stesso allarme rosso), anche oggi si attenderà l’evolversi della situazione prima di prendere qualsiasi tipo di decisione. Se, nonostante l’allarme, le condizioni del meteo rimarranno quelle attuali le scuole rimarranno regolarmente aperte perché non si ravvedono cause di forza maggiore che ne determinino la chiusura.

