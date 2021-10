Due giovani campioni di vela ragusani ricevuti al Comune

I giovani velisti ragusani Federico Calcaterra del Circolo Velico Scirocco, Campione italiano del campionato Fire Race 120 under 15 di vela e Arturo Schininà del Circolo Velico Marsa a Rillah, 3 classificato, entrambi reduci dalle brillanti affermazioni nel Campionato Italiano svoltosi a Torbole sul lago di Garda, sono stati ricevuti nel pomeriggio di oggi al Comune dal sindaco Peppe Cassì e dall’assessore allo sport Eugenia Spata.

Gli amministratori comunali si sono complimentati per i risultati ottenuti con i due giovani velisti appartenenti a due circoli velici ragusani, le cui scuole hanno formato nel corso degli anni tanti bravi atleti che hanno rappresentato in maniera egregia il nostro territorio.

Salva