Incidente mortale sul lavoro oggi a Comiso. Il fatto è avvenuto in Via Diaz. Vittima un muratore di 60 anni che avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto dal secondo piano di un’abitazione. Nonostante gli immediati soccorsi del 118, per l’uomo tutti i tentativi di strapparlo alla morte sono stati vani. Sul luogo il medico legale e la polizia per accertare le cause e i funzionari dello SPRAL. Il cantiere è stato sequestrato.

