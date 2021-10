Monterosso. Finanziato progetto del campetto di via Padre Pio

Finanziato dalla Regione Sicilia con i fondi dello Sviluppo e della Coesione – residuo 2014 / 2020 e anticipazione 2021/2027 – per 150.000 euro il progetto di manutenzione straordinaria per il completamento, l’adeguamento e messa a norma del campetto polivalente di via Padre Pio.

Nel dettaglio i lavori che verranno eseguiti soranno: rifacimento della pavimentazione del campo, recinzione di protezione e sicurezza, uscite di sicurezza e vie di fuga, panchine atleti, scala esterna, nuovo cancello di accesso, caditoia e canale grigliate, posa in opera panchine spettatori, manutenzione torrino di aspirazione sulla copertura e potenziamento impianto di illuminazione esterna.

