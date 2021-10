Modica, World Polio Day: domenica giornata mondiale del Rotary

Domenica 24 ottobre il mondo rotariano celebra il Wold Polio Day, giornata dedicata al pluridecennale progetto “End Polio Now” per debellare la poliomielite in tutto il mondo. “Abbiamo voluto celebrare questa giornata con evento online di informazione – afferma Giovanni Adamo, attuale presidente del Rotary Club Modica – e effettuando una raccolta fondi grazie alla sensibilità di alcuni imprenditori locali.

Da oltre trent’anni, il Rotary e i suoi partner si sono posti alla testa dello sforzo per eradicare la polio in tutto il mondo, rappresentando la prima iniziativa mondiale e vaccinando bambini su larghissima scala. Quando il Rotary e i suoi partner hanno fondato la Global Polio Eradication Initiative (GPEI) nel 1988, c’erano 350.000 casi di polio all’anno in 125 Paesi. Oggi, i casi di polio sono stati ridotti del 99,9 percento e solo due Paesi continuano a riportare casi di poliovirus selvaggio: Afghanistan e Pakistan. Grazie agli sforzi del Rotary e dei suoi partner, quasi 19.4 milioni di persone salvate dalla paralisi oggi sono in grado di camminare e più di 1,5 milioni di persone sono scampate alla morte. L’infrastruttura che abbiamo contribuito a costruire per mettere fine alla polio sta venendo usata anche per curare e prevenire altre malattie (incluso COVID-19) e sta avendo un impatto duraturo in altre aree della salute pubblica.

