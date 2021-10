Modica, effettuata autopsia sul corpo di Carmelo Vicari

E’ stata eseguito nel pomeriggio l’esame autoptico sul corpo del 26enne modicano Carmelo Natalino Vicari, dipendente dell’azienda Avimecc, deceduto venerdì scorso in un tragico incidente stradale avvenuto nell’area industriale Modica-Pozzallo, proprio dove lavorava. E’ stato il medico legale Vincenzo Cilia, consulente tecnico nominato dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Vadalà, che segue l’indagine, ad effettuare l’autopsia presso l’obitorio dell’Ospedale Maggiore, dove il povero giovane era stato trasportato. Il CTU ha chiesto 60 giorni di tempo per le conclusione e stabilire le cause del decesso anche se appare chiaro che si tratti di un politrauma. Non erano presenti consulenti di parte.

Vicari, a bordo della sua moto, si era scontrato con un SUV Mitsubishi condotto da una 49enne modicana. Era deceduto poco dopo il violentissimo impatto. La polizia locale di Modica ha consegnato al magistrato tutte le indagini e gli accertamenti svolti, comprese le dichiarazioni della donna.

