Una donna di Scicli, 63 anni, è deceduta per covid. Sale, dunque, il numero di decessi a causa del coronavirus”. Intanto in Sicilia sono in discesa i ricoveri in regime ordinario (-4 sul dato di ieri), e quelli in terapia intensiva (42, -1 rispetto a ieri). Sono 2 i decessi, anche se la Regione Siciliana specifica che sono relativi ai giorni scorsi. Sono 258, infine, i guariti nelle ultime 24 ore. La Sicilia è settima per casi giornalieri.