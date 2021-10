Asp. Tumore al seno. iniziative nel mese della prevenzione

Ottobre è il mese che si tinge di rosa per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno.

Infatti, l’Asp di Ragusa ha organizzato – per il mese della prevenzione -diversi appuntamenti per sensibilizzare le donne.

L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Chirurgia Senologica, direttore Marco Ambrogio, ha programmato fino al 23 ottobre visite gratuite nell’ambulatorio di Chirurgia Senologica – ospedale “Giovanni Paolo II” – Ragusa. Le visite senologiche permettono di intervenire tempestivamente, grazie ad una diagnosi precoce.

Domenica 24 ottobre dalle ore 9.00 alle 13.00, l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Screening Mammografico e diagnostica Senologica – direttore Giuseppe La Perna ha organizzato, nelle tre distretti sanitari di Ragusa: ospedale “Maria Paternò Arezzo”; ospedale “Regina Margherita” e ospedale “Busacca”, mammografie di prevenzione per le donne di età 50-69 anni. La mammografia permette una diagnosi precoce, un esame radiografico che consente di visualizzare precocemente la presenza di noduli non ancora palpabili che possono essere dovuti alla presenza di un tumore.

Il tumore della mammella è la prima causa di morte per tumore tra le donne in Europa. L’esecuzione della mammografia a intervalli regolari, nelle fasce di età a maggior rischio, consente di individuare precocemente la malattia e in questo modo aumenta la possibilità di guarigione.

La Breast Unit dell’Asp di Ragusa fa parte della Rete Senologica della Regione siciliana. Le Breast unit sono unità altamente specializzate e dedicate alla diagnosi e al trattamento del tumore alla mammella. Le Breast Unit della Rete senologica della Regione Siciliana sono sedici.

Si tratta di un modello di assistenza specializzato che prende in carico la donna seguendo gli stessi percorsi diagnostico-terapeutici applicati nel resto d’Italia, ricevendo assistenza in tutte le fasi, fino a quella della riabilitazione psico – fisica. La gestione delle pazienti è affidata a un team multidisciplinare con esperienza significativa e specifica in ambito senologico. Alle pazienti viene inoltre data la possibilità di fruire di cure e assistenza in un unico centro o altri i centri che fanno parte del network delle strutture che compongono la rete senologica.