Dopo cinque risultati utili consecutivi, il Frigintini Città di Modica, perde in quel di Canicattini col più classico dei risultati: 2 – 0. Nel contesto c’è da rilevare anche un rigore parato dal portiere modicano La Licata calciato da Carrabbino. La prima frazione di gioco si è chiusa sull’1 a 0 col gol realizzato da Pandolfo. Il raddoppio nel secondo tempo con Bongiorno. Molto nervosismo in campo tant’è che il Frigintini ha chiuso in dieci uomini e il Canicattini in nove.