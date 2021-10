Modica, D’Antona: “Persi altri finanziamenti regionali”

La Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva di progetti per la rigenerazione e il risanamento dei centri urbani, mediante un finanziamento fino a un milione di euro per ogni richiesta destinata ai comuni siciliani con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.

Dal decreto non risulta che il Comune di Modica abbia partecipato al bando.

“Bastava semplicemente trasmettere a luglio un’istanza per un qualsiasi progetto di ristrutturazione o di messa in sicurezza di edifici pubblici o opere di urbanizzazione, finalizzato alla

manutenzione straordinaria, al recupero e al risanamento conservativo, in tutto o in parte, di uno dei tanti luoghi simbolo della nostra città, come Palazzo Denaro Papa o Palazzo Polara, Piazza

Mediterraneo a Marina di Modica o l’area del Mercato ortofrutticolo da destinare a spazio pubblico – lamenta Vito D’Antona di Sinistra Italiana -. Com’ è avvenuto soltanto qualche mese addietro, nel caso del bando per la tutela della biodiversità terrestre e marina, l’inerzia dell’amministrazione ha penalizzato la città di Modica a vantaggio di altri comuni siciliani, tra i quali Ragusa e Vittoria. Mentre gli altri comuni della provincia di Ragusa e della Sicilia si attrezzano ed ottengono cospicui finanziamenti per il recupero e la tutela del proprio patrimonio storico, migliorando la vivibilità della città e dei suoi quartieri, trasformando la città e la sua vocazione turistica, ne fanno anche occasione di lavoro per le nostre imprese e occupazione stabile e qualificata per i giovani, a Modica, per responsabilità di questa amministrazione, rimane la vuota propaganda preelettorale, oltre l’amarezza delle occasioni perdute.

Abbate non ha ancora spiegato ai cittadini di Modica – conclude D’Antona – come è stato possibile farsi revocare dalla Regione Siciliana la cifra di 2.090.809,11 euro per lavori pubblici non realizzati o non rendicontati o come avere perduto cinque milioni di euro per cinque progetti per la messa in sicurezza del territorio”.

