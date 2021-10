In autunno occhio alla salute della vista dei più piccoli

Anche se le belle giornate al mare sono state rinchiuse nel cassetto e con esse gli occhiali da sole, con l’autunno non bisogna abbassare la guardia perché i raggi UV ci sono sempre. È vero che gli

occhi dispongono di filtri naturali contro le radiazioni ma la loro capacità di difesa non è totale. Ciò vale per i grandi ma soprattutto per i più piccoli in quanto la struttura dell’occhio in fase di sviluppo lascia passare più del 70% dei raggi ultravioletti rispetto all’adulto e gli effetti dannosi raggiungono più facilmente il tappetino della retina. Come spiegano gli esperti Zeiss, anche in condizioni di cielo coperto i raggi ultravioletti (UVA e UVB) attraversano facilmente le nuvole, soprattutto tra le 12.00 e le 14.00, e se in eccesso provocano un danno ossidativo ai tessuti dell’occhio. È per questi motivi che Ottica Gaetano Spoto, partner privilegiato Zeiss, ha la giusta soluzione per i clienti più piccoli.

L’azienda tedesca, nei propri laboratori di ricerca, dedica una grande attenzione alle proprietà filtranti dei materiali al fine di ridurre il passaggio dei dannosi raggi UV ed aumentare il comfort

delle sue lenti. Per i bambini, in particolare, risulta ideale il nuovo trattamento DuraVision® Kid’s, capace di rendere la superficie delle lenti più idrofobica e più facile da pulire, offrendo la completa protezione UV per gli occhi e la zona perioculare. Si tratta di lenti adatti allo stile di vita dinamico dei più piccoli, che amano giocare all’aria aperta, in quanto sono estremamente resistenti, donando ai bambini il massimo comfort. Esse hanno inoltre uno speciale trattamento antiriflesso che rendono le lenti robuste ai graffi e facili da pulire, offrendo una visione sempre nitida. È possibile scoprire da Ottica Gaetano Spoto le lenti DuraVision® Kid’s di Zeiss e sempre qui approfittare del controllo gratuito della vista per tutto il mese di ottobre. Per ogni occhiale DuraVision® Kid’s si riceverà un gadget in omaggio.

