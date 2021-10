L’incidente mortale sulla Modica-Pozzallo. Donna fuori pericolo

E’ fuori pericolo la donna di 49 anni che si trovava alla guida del Suv Mitsubishi che lo scorso primo pomeriggio si è scontrata con la motocicletta condotta dal 26enne Natalino Vicari, all’anagrafe Carmelo, dipendente dell’Avimecc, come la giovane moglie, che è deceduto sul colpo. La donna modicana, dipendente della Colacem (l’ex Insicem), è stata trasportata in elisoccorso al Trauma Center di Catania, dove le sono state riscontrare fratture costali e alle scapole. Il corpo di Vicari, su disposizione del magistrato di turno, è stato trasferito nella camera mortuaria dell’Ospedale Maggiore. La polizia locale di Modica sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica del tragico sinistro per stabilire le responsabilità.

L’azienda avicola dove lavorava Natalino Vicari ha pubblicato un post.

“E’ un giorno triste per la famiglia Avimecc. La tragedia di oggi, ci lascia tutti nel dolore. Carmelo era uno di noi. Tradito dal suo desiderio romantico, dalla sua passione.

Sgomento e tristezza non bastano a placare il nostro cuore e ad aprire un orizzonte di speranza. Non c’è altro da dire. Vogliamo in maniera semplice e genuina abbracciare la famiglia e dedicare a tutti i cari di Carmelo le nostre preghiere”.

