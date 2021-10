Riparte lunedì a Comiso il servizio di refezione scolastica

Riparte lunedì 18 ottobre, a Comiso il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza comunale. Ne fruiranno circa 850 ragazzi che potranno vivere a pieno il tempo scuola. Riprende, quindi, in anticipo rispetto allo scorso anno, il servizio di refezione scolastica Un passo alla volta pare si stia tornando alla normalità e questo non può che rallegrarmi. ”Auspico naturalmente – dice il Sindaco Maria Rita Schembari – che questo servizio, come anche la scuola in presenza, abbiano continuità e non vengano bruscamente interrotti a causa del virus che fin troppe occasioni ha tolto ai nostri studenti e ai nostri bambini per apprendere, socializzare, vivere la scuola. Sono incluse nel servizio le scuole dell’infanzia, scuole primarie nelle classi a tempo pieno, e scuola secondaria di primo grado. La refezione scolastica – aggiunge il sindaco – garantisce a circa 850 utenti, oltre i pasti, di poter vivere a pieno il tempo scuola anche nelle ore pomeridiane. E’ un grande impegno da parte dell’Amministrazione Comunale che opera in piena collaborazione con le scuole e con i collaboratori scolastici, oltre il personale insegnante, ai Dirigenti scolastici e alle famiglie. Ringrazio infine – conclude Maria Rita Schembari – tutto il personale delle cucine comunali e degli uffici scuola del comune”.

Salva