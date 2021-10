In questi giorni la locale sede Avis necessitava urgentemente di un deumidificatore per far fronte all’aumento di umidità che avrebbe messo a rischio l’integrità del materiale sanitario presente.

Immediatamente si è messo in moto il gruppo WhatsApp “1987: io non mi Scancello”. In tempi brevissimi ed in maniera spontanea il gruppo riesce a raccogliere la cifra necessaria e ne acquista uno nuovo tutto per la sede Avis di Monterosso Almo. Donare qualcosa rende quindi più forti.

