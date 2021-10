Ragusa, si presenta il libro di Paolo Cappello

Venerdì 15 ottobre, alle 17,30, nella sala del Centro Studi “Feliciano Rossitto”, in Via Ettore Majorana, a Ragusa sarà presentato il libro di Paolo Cappello dal titolo “Storia dell’atletica leggera in provincia di Ragusa dagli albori ai giochi della gioventù”

Introdurrà la serata Saro Occhipinti. La relazione sarà curata da Adolfo Padua. Concluderà l’autore.

Necessarie prenotazioni, fino ad esaurimento posti in base alle normative antiCovid, telefonando al numero 368.3114826, oppure inviando allo stesso un Sms, un messaggio WhatsApp oppure una mail a paulhat@libero.it; munirsi di mascherina e green pass.

Salva