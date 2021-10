La migliore assicurazione moto per risparmiare a ottobre 2021

Anche in ottobre non si ferma la vendita di moto che sta assumendo una fisionomia più precisa e stabile rispetto ad altre fasce di mercato tradizionalmente più affidabili per le industrie automobilistiche.

I numeri sono interessanti e segnano una presenza stabile dell’interesse per la motocicletta da parte degli utenti italiani, parallelamente ad una rinnovata attenzione del mondo assicurativo che, da molti anni, ha focalizzato un’attenzione specialistica e progressivamente più dettagliata sull’assicurato motociclista.

Chiaramente i nuovi “centauri” dovranno fare attenzione al preventivo assicurazione moto rispetto ai costi ed alle garanzie offerte poiché se l’RCA obbligatoria fa parte del bagaglio culturale dell’automobilista anche la RC moto è parte dell’obbligo legale per chi volesse circolare su strade ed autostrade con la due ruote.

Non dimenticando che guidare una moto implica anche maggiori esposizioni ai rischi rispetto al più noto automobilista, le assicurazioni hanno il compito di studiare un preventivo assicurazione moto adeguato.

Culturalmente il motociclista è sicuramente consapevole di cosa voglia dire guidare in sicurezza con le garanzie assicurative in ordine, non solo la solita Responsabilità Civile ma anche le garanzie accessorie che permettano una migliore sicurezza possibile anche psicologica al guidatore che saprà, in tal modo, di essere seguito dalla compagnia assicurativa in ogni caso di criticità.

Ma come ogni mercato anche il mercato assicurativo motociclistico segue le regole del rapporto qualità/prezzo e le offerte sono cablate sul migliore risparmio coniugate con i pacchetti di servizi offerti.

In tutto ciò aiuta molto l’uso di strumenti online che permettono di inserire i propri dati anagrafici e di immatricolazione del veicolo per operare in tempo reale una comparazione tra costi e contratti e quindi poter scegliere in modo consapevole.

Allianz Direct ha approntato uno strumento preventivatore effettivamente valido per le sue caratteristiche di chiarezze e semplicità di utilizzo con una interfaccia intuitiva e veloce, poiché anche un preventivo deve essere rapido e non certo farraginoso e complesso da seguire.

In tal modo l’utente potrà accedere al sito indicato dalla compagnia per elaborare il proprio profilo assicurativo e, sulla base dei dati anagrafici e di immatricolazione della propria moto, qualsiasi sia il modello e la condizione assicurativa precedente, sarà semplicissimo eseguire un preventivo ed ottenere, ad esempio, ciò che si ritiene essere l’assicurazione moto migliore (fai un preventivo) come da esempio.

Sperimentando, in pochi minuti, sarà possibile ottenere un preventivo assicurazione moto Adiva immatricolata a Febbraio 2021 con il pacchetto assicurativo denominato “Assistenza Stradale Zero Pensieri” che garantirà una serie di servizi tipici di un contratto completo con RC Moto, Assistenza Stradale, Protezione Rivalse in sede legale, Infortunio Guidatore e conseguente tutela legale.

Il tutto ad un costo, scontato di 12,48 euro, di 247,00 euro finali.

Non c’è bisogno di dire che un costo concorrenziale del genere con così tante garanzie espresse è un incentivo al rinnovo di contratti assicurativi vecchi e rigidi, non più all’altezza delle esigenze dell’utente.

