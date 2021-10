Nuovo sindaco a Vittoria. Al ballottaggio Aiello e Sallemi

Saranno Francesco Aiello e Salvo Sallemi a giocarsi il posto di sindaco a Vittoria. I due vanno al ballottaggio tra 15 giorni anche se Aiello ha sfiorato per molte ore il successo alla prima tornata mantenendosi oltre al 40%. Francesco Aiello, un veterano della politica, ha 75 anni, ex Pci, è stato già sindaco di Vittoria per ben sei volte e deputato regionale in tre legislature. In questa consultazione è sostenuto da una coalizione di centrosinistra con Partito Democratico, Socialisti-Vittoria in azione, Cento Passi e Aiello Sindaco. Lo segue il candidato del centrodestra Salvo Sallemi, sostenuto da Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia e Lega.

Salva