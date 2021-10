Dramma nella giungla del Darien, tra Panama e Colombia

Il numero di bambini che attraversano a piedi la giungla del Darien, al confine tra Panama e Colombia, stanno registrando, secondo l’Unicef, i massimi storici. l’Unicef. Secondo l’organismo delle Nazioni Unite, sono stati 19mila i bambini che hanno intrapreso il pericoloso viaggio, ovvero, un numero tre volte superiore agli attraversamenti registrati negli ultimi 5 anni. Più di 1 migrante su 5 che attraversa il confine tra Colombia e Panama hanno meno di 5 anni, quindi particolarmente esposti a violenze, inclusi gli abusi sessuali, tratta, estorsioni da parte di bande criminali che proliferano nelle piste di attraversamento. Durante l’attraversamento i bambini soffrono di diarrea, manifestano seri problemi respiratori e disidratazione che richiedono cure immediate. Secondo il direttore regionale dell’Unicef ​​per l’America Latina e i Caraibi, Jean Gough, ogni bambino che attraversa a piedi la giungla del Darien è un sopravvissuto. Per loro nel profondo della giungla, furti, ricatti, stupri e tratta di persone sono pericolosi quanto gli animali selvatici e gli insetti. Nella giungla del Darien, le bande criminali usano intenzionalmente la violenza sessuale come strumento di terrore. Tra gennaio e settembre 2021, l’Unicef ​​ha raccolto 29 denunce ( da chi ha avuto la forza di farlo) di abusi sessuali su adolescenti. Molti di loro arrivano in Colombia senza i genitori.

Salva