Modica, Via alla XVI Stagione del Caffè Letterario Quasimodo

Apertura ieri sera della XVI Stagione degli appuntamenti culturali del Caffè Letterario Quasimodo di Modica

Al centro dell’evento la presentazione degli ultimi due libri di poesie del vice presidente del Gruppo Salvatore Paolino, editi dall’Associazione culturale Dialogo. Il prim , una raccolta di poesie dialettali dal titolo “Ma chi ‘nnìcchi e ‘nnàcchi!”, e stato illustrato dalla prefatrice del testo, la scrittrice Daniela Fava, che ha evidenziato come tutta la raccolta “e un inno al ricordo, è un dialogo continuo che a volte si fa preghiera, è la rappresentazione ironica e malinconica di un tempo nel il quale il poeta è vissuto e cresciuto”:

Sul secondo libro, “Cantando Monserrato”, silloge di poesie in lingua, al quale ho fatto la prefazione ho messo in evidenza come Paolino con gli ultimi Canti di Monserrato, consegni al lettore una riflessione sulla parabola della sua vita, mettendo a nudo l’intimità personale e incastonandola nel circuito di versi pervasi di delicatezza e di affacci crepuscolari imbevuti di emozioni e di vari stati d’animo, tutti essenzializzati in un atteggiamento di leale dialogo interiore con se stesso e con la sua città, Modica, simboleggiata dalla collina di Monserrato, un atteggiamento, certo, malinconico e triste, ma aperto al bisogno di sospendere il tempo per ricollocarvi, mediante la poesia, i vissuti già consumati nel corso di un viaggio effettuato con la consapevolezza – direbbe Asor Rosa – che nella vita ‘ si ricorda per allontanare la fine, si ricorda per tornare al principio’ ”.

La serata è stata coordinata da Carmelo Di Stefano, componente del Caffè Quasimodo, ha visto la lettura di poesie, come sempre coinvolgente e avvincente da parte degli attori Giovanna Drago e Giovanni Blundetto della Compagnia teatrale “I Caturru”, ed è stata gradevolmente arricchita e animata da intermezzi musicali del “Duo Eligius”, composto dal M° Lino Gatto alla chitarra e dal M°Giuseppe Zisa di Santa Croce Camerina al sassofono.