Secondo una statistica di queste ore la cittadina di Giarratana con riferimento alla prima dose di vaccino è riuscita a superare il 90% con 90,07 per cento ed una percentuale di immunizzati dell’85,47%. Come risposta alla violente manifestazioni nazionali no vax la cittadina Iblea ha raggiunto un ottimo risultato . Nella tabella allegata sono riportati anche gli ottimi risultati raggiunti dalle altre cittadine della provincia di Ragusa.

