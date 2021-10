Danza. Il comisano Cassibba vince in Slovenia

Il maestro di danza comisano, Giuseppe Cassibba, sale sul gradino più alto in Slovenia per il campionato mondiale. Cassibba, della scuola di danza Special Stars Dancing, in coppia con Federica Re, nella categoria “Master 1 PD, ha raggiunto il podio durante il campionato mondiale con pieno merito. “Siamo orgogliosi del nostro concittadino – dice il sindaco di Comiso – ed il mio personale augurio, unitamente a tutta la Giunta, è quello di potere essere rappresentati al meglio da tutti i nostri concittadini che, a vario titolo e in tutte le specialità, si distinguono in ogni parte del mondo”.

Salva