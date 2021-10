Volley. Avimecc Modica vince netto su Marcianise

Convince e vince l’Avimecc Volley Modica al debutto casalingo stagionale in serie A3 maschile contro la Dist&Log Marcianise. Sfida combattuta voluta dal sestetto di Giancarlo D’Amico, che al “PalaRizza” di Modica Alta, hanno sofferto nel set iniziale per poi inquadrare a dovere gli avversari e portarli alla sconfitta netta .Ndrecaj compagni mettono subito a segno un break di 5- 1 che costringe D’Amico a richiedere subito il discrezionale. Al ritorno in campo inizia la lenta rimonta modicana che si conclude con la parità sul 8 – 8 che costringe al timeout la panchina ospite. Dopo i 30” di stop si ritorna in campo e Marcianise piazza un nuovo break (4 – 1) che li porta avanti di 3 (9 -12), ma i padroni di casa non si scompongono e ricominciano la rimonta che si completa sul 17 -17. Si va avanti punto a punto fino al 19 pari, poi Modica mette la freccia (20/19) con il tecnico casertano che prova a spezzare il ritmo richiedendo il secondo discrezionale. Modica non cede di un millimetro e allunga fino al 25/22 finale con l’attacco vincente “griffato” Javier Martinez.

Marcianise accusa il colpo, ma prova a reagire e al cambio di cambio cerca di alzare i ritmi, Modica tiene bene e prima ribatte colpo su colpo e poi con un break di 4 – 0 scava il “solco” nel punteggio. Sul + 4 (8/4) per i “Galletti”, Marcianise spende il primo timeout per cercare di riorganizzare le idee, ma i risultati sono tutt’altro che soddisfacenti. Modica rimane sul pezzo e con Martinez e Chillemi che penetrano con continuità nella difesa avversaria la forbice del punteggio s allarga fino al 12/6 che vale la seconda sospensione richiesta da Marcianise. Il parziale, tuttavia, è indirizzato e Modica allunga fino al 15/9, poi un piccolo calo di tensione che permette agli ospiti di dimezzare lo svantaggio (19/16). D’Amico “fiuta” il pericolo e richiama in panca i suoi atleti per riorganizzare le battute finali. L’Avimecc rientra in campo con un piglio diverso e chiude il parziale con il punteggio di 25/19 con il muro vincente di Garofolo.

Sotto 2 – 0, Marcianise non demorde e prova a rientrare nel match. Gli ospiti tengono testa ai biancoazzurri per tutta la prima parte della terza frazione (8/8), poi Modica allunga di 3 (11/8) costringendo il tecnico ospite a chiedere il discrezionale. I bianchi campani non vogliono arrendersi e con un break di 5/2 ristabiliscono la parità sul 13/13. Modica prova ad allungare, ma senza riuscirci. Sul 24/22 per l’Avimecc, Marcianise annulla due match point e costringe ai vantaggi il sestetto modicano che al secondo tentativo chiude set e partita con il 27/25 arrivato con il block out di Martinez che regala il primo brindisi alla sua squadra e ai suoi tifosi.

Avimecc Modica 3

Dist&Log Marcianise 0

Parziali: 25/22, 25/19, 27/25.

Avimecc Modica: Alfieri 3, Raso 4, Martinez 17, Turlà 5, Chillemi 14, Tidona 1, Garofolo 9, Nastasi (L1), n.e. Caleca, Gavazzi, Aiello (L2), Loncar, Saragò. All. Giancarlo D’Amico.

Dist&Log Marcianise: Vetrano 1, Tartaglione 7, Enrico Libraro 11, Antonio Libraro 2, Ndrecaj 8, D’Avanzo 8, Carelli 11, Bizzarro, Iodice, Vacchiano (L), n.e. Siciliano, Leone, De Luca, Nunziata. All. Francesco Racaniello.

Arbitri: Sergio Pecoraro di Palermo e Alessandro Pietro Cavalieri di Lamezi

