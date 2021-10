Tre modicani finalisti al Campionato Italiano Giovani Macellai

Claudio Fidone, Giuliano Rivarolo e Lorenzo Agosta, re giovani macellai modicani hanno partecipato al campionato italiano “Giovani Macellai”. I tre hanno raggiunto il traguardo di per accedere alla finale, ovvero la conquista, dopo aver partecipato alla competizione di otto tappe in tutta Italia, del 1° posto. La finalissima del Campionato italiano Giovani Macellai, promosso da Federcarni, è svolta a Modena nell’ambito della settima edizione di iMeat, l’appuntamento con l’innovazione del comparto carne. 3° posto per Claudio Fidone, 4° posto per Giuliano Rivarolo e 5° posto per Lorenzo Agosto. In gara 15 giovani macellai under 35 che hanno sbaragliato la concorrenza di 100 colleghi durante le eliminatorie e le semifinali per il gran finale di Modena. I finalisti hanno affilando i loro coltelli e soprattutto la loro fantasia, per mettersi alla prova con tagli e preparazioni che coniugano tradizione e innovazione in nome della qualità e della sicurezza alimentare.

Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, li ha voluti ricevere a Palazzo San Domenico, e si è complimentato per l’ottimo risultato raggiunto facendo loro omaggio di una stampa raffigurante il “Giuramento di Castronovo” e per ringraziarli per aver tenuto alto il nome della città di Modica.