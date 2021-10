Movida violenta a Ispica. Incontro convocato dal sindaco

Si è svolto martedì pomeriggio presso l’Aula consiliare di Palazzo Bruno a Ispica l’incontro tra l’Amministrazione comunale, il Presidente del Consiglio, Ricca, i consiglieri comunali Arena, Ignaccolo e Muraglie, l’Onorevole Marialucia Lorefice (in collegamento via Skype da Roma), i dirigenti degli istituti scolastici cittadini e i rappresentanti di diverse associazioni ispicesi.

L’incontro, voluto dal primo cittadino, è stato finalizzato al confronto e al dialogo in merito alle condotte deprecabili messe in atto da alcuni giovani e giovanissimi, in particolar modo in certi quartieri della Città.

È stata un’occasione di dialogo e confronto, un’opportunità per affrontare il tema, il primo importante passo per dar vita ad una sinergica collaborazione e cercare di risolvere alla radice il problema.

