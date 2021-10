Tiro al volo. La Contea di Modica è campione d’Italia

La Contea di Modica conquista il titolo Italiano della specialità Fossa Olimpica.

Le pedane dei quattro impianti di Roma hanno ospitato le Finali del Campionato Italiano di Società di Fossa Olimpica hanno offerto uno spettacolo davvero unico. Sono state in totale 128 le compagini societarie che hanno sfilato in pedana vestendo i propri colori per tentare l’assalto agli scudetti, per un totale di 768 tiratori impegnati a cui vanno aggiunti dirigenti societari e riserve.

Il verdetto delle pedane del Tav Roma ha premiato con il titolo di Campioni d’Italia i tiratori Adriano Avveduto, Francesco Mozzicato, Paolo Cianta, Daniele Castiglia, Salvatore Giaquinta e Gaetano Alessandro Piazza del Tav La Contea di Modica del Presidente Corrado Avolese. Con il punteggio di 528/600 i siciliani hanno superato le altre 30 squadre in gara meritandosi lo scudetto delle Società di Quarta Categoria. Alle loro spalle si sono piazzati i rappresentanti del Tav Sorrento di Massa Lubrense.

