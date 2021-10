Trivellazioni a mare, Dipasquale: “Musumeci assuma posizione”

“Sulla questione delle trivellazioni a mare, per le quali è scaduta giovedì la moratoria che le sospendeva e, quindi, si rischia presto che siano riproposte, chiedo al presidente della Regione Siciliana di esprimere la propria contrarietà nelle sedi opportune e, in particolare, presso la Conferenza permanente Stato-Regioni”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS.

“La Sicilia non ha bisogno delle perforazioni a mare – aggiunge Dipasquale – e lo sostengo da anni: sono pericolose e dannose per le nostre coste e per l’ecosistema marino. Nei prossimi giorni, alla Conferenza permanente Stato-Regioni si discuterà, tra altre cose, del “Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee”, il PITESAI, che verrà analizzato per essere approvato e il ministro Cingolani ha già annunciato che, nel frattempo, il competente ministero non autorizzerà nuove attività estrattive e di ricerca. Ma è indispensabile, per il futuro, che la Sicilia dica la propria con forza e determinazione – conclude il parlamentare ibleo – sbattendo i pugni sul tavolo se sarà necessario, esprimendo proprio parere contrario alle trivellazioni nel mare della nostra isola”.

Salva