Disservizi idrici a Marina di Modica venerdi e sabato.

Disservizi idrici sono previsti in data odierna e possibilmente domani a Marina di Modica a causa di una perdita idrica lungo la S.P. 66 Pozzallo – Sampieri in prossimità dell’incrocio proveniente da Modica. La perdita, presumibilmente dalla colonna di distribuzione può provoca pericolo alla pubblica incolumità e difficoltà all’approvvigionamento idrico alle utenze; La situazione si dovrebbe normalizzarsi entro la giornata di domani 2 ottobre e comunque non appena saranno finiti i lavori.

