Rosolini, via al processo per la morte di Evan Lo Piccolo

I difensori degli imputati hanno reiterato davanti alla Corte d’Assise di Siracusa, la richiesta di sottoporre a visita psichiatrica i loro assistiti, ovvero Letizia Spatola, 24 anni, mamma del bambino di Rosolini, Evan Lo Piccolo, deceduto all’Ospedale Maggiore di Modica dopo il ricovero, e Salvatore Blanco, 33 anni, compagno della donna (la prima è ai domiciliari, l’uomo in un carcere calabrese). In precedenza la stessa richiesta era stata rigettata dal Gip. I magistrati dell’Assise si sono riservati di decidere. Oggi la prima udienza, con le richieste di accusa difesa e parti civili. Lunghe le richieste del pubblico ministero. Com’è noto, ci sarebbe anche un’ipotesi inquietante: il minore avrebbe subito non solo violenze fisiche ma anche abusi sessuali da parte del compagno della madre, secondo quanto confermato la criminologa Anna Vagli. Il processo riprenderà la prossima settimana. Blanco e Spatola sono accusati entrambi di omicidio e maltrattamenti, Blanco risponde anche di maltrattamenti nei confronti della Spatola. Il piccolo Evan, secondo la perizia disposta dalla Procura, era morto per un arresto circolatorio dovuto a una forma di broncopolmonite causata molto probabilmente dalle percosse subite.

