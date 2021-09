Monterosso Almo, finanziato il progetto di Via Fogazzaro

Finanziato il progetto di via Fogazzaro per complessivi 835.000 euro. Sarà realizzata la strada che collegherà l’arteria interessata con via Dante ed i parcheggi sottostanti. Un’opera importante che permetterà ai mezzi di soccorso, come ambulanze del 118 ed automezzi dei vigili del fuoco , di raggiungere una fetta importante del centro storico. In un prossimo futuro costituirà anche una importante via di fuga che collegherà direttamente via Fogazzaro con viale Giovanni XXIII.

