Sito web aziendale da zero: vantaggi e svantaggi

Per promuovere la propria azienda e raggiungere un pubblico più vasto di possibili clienti è fondamentale avere una presenza online ben curata. Questo include naturalmente i social media, ma anche un sito web su cui presentare il proprio business in modo più completo. Con il boom degli acquisti online, poi, il sito aziendale può anche diventare un vero e proprio e-commerce su cui effettuare direttamente le vendite. Per realizzare questo tipo di piattaforma vale spesso la pena di affidare il progetto a un programmatore che costruisca il sito da zero. Ci sono ovviamente vantaggi e svantaggi in questa opzione: vediamoli insieme per scoprire se è la decisione giusta per le esigenze del proprio business.

Vantaggi di un sito creato da zero

Concentriamoci per prima cosa sui vantaggi che un sito creato da zero porta all’azienda. In primo luogo, questa è l’unica opzione che garantisce un controllo totale sul proprio sito, perché non si fa affidamento su alcuna piattaforma esterna. Ciò significa che si avrà flessibilità completa sull’aspetto e le funzionalità del sito, senza essere limitati dall’offerta di template o plugin di un web builder.

Creando il sito da zero si evitano anche eventuali vulnerabilità delle piattaforme come WordPress, che rischiano di esporre a furti di dati e attacchi hacker. Si ottiene quindi una maggiore sicurezza perché si possono gestire in modo indipendente aggiornamenti e controlli sul sistema. Il codice del sito è poi più pulito, senza elementi inutili che lo rallenterebbero, danneggiandolo anche a livello di velocità, performance e SEO.

C’è inoltre il vantaggio legato alla scalabilità: un sito creato da zero si può espandere a piacimento, aggiungendo sezioni o funzionalità anche in un secondo momento. Questo permette di adattarsi a nuove esigenze o a un numero mensile di visitatori più alto, o magari come accennato di aggiungere un e-commerce.

Chi sia convinto da questa opzione può assumere un programmatore che abbia seguito un corso per imparare php, programmazione frontend, e gestione di server e database come quello offerto da aulab, che in pochi mesi prepara i web developer a costruire un sito da zero.

Svantaggi di un sito creato da zero

I vantaggi di creare un sito da zero sono notevoli, ma certamente ci sono anche dei limiti. Il più evidente è il costo: assumere un programmatore per il progetto è un impegno economico maggiore rispetto a costruire il sito con un web builder. È vero che nel lungo termine questa scelta paga, ma potrebbe essere un investimento impegnativo per piccoli business che hanno soltanto bisogno di una semplice vetrina online.

Creare il sito da zero richiede anche più tempo, dato che i web builder puntano proprio a offrire la possibilità di creare siti in pochi clic e senza complicazioni. La differenza nel risultato sarà notevole, ma per chi voglia una pagina web semplice e senza fronzoli, da mettere online nel giro di un paio di giorni, un web builder potrebbe essere l’opzione più adatta.

Sito da zero o web builder?

Come abbiamo visto, costruire un sito da zero ha tanti vantaggi per chi abbia bisogno di una piattaforma flessibile e scalabile, e sia disposto a investire tempo e denaro per la sua realizzazione. Questa opzione è adatta alle aziende con prospettive di espansione future e che abbiano necessità di funzionalità complesse e avanzate.

I web builder offrono invece il vantaggio della semplicità, permettendo di creare un sito con pochi clic e senza dover sborsare grandi cifre, ottenendo una pagina dall’aspetto piacevole e con funzionalità di base. Questo tipo di sito va benissimo per una piccola azienda locale che ha soltanto bisogno di una pagina per informare i clienti su orari, offerte e novità, senza la necessità di funzioni specifiche o di espandere il sito in futuro.

