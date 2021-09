Blu Tennis Pozzallo. Mallia vince torneo di terza categoria

Bella soddisfazione in casa Blu Tennis Pozzallo, con l’affermazione di Dario Mallia, 3.1, portacolori del club, che ieri ha disputato una bellissima finale al terza categoria del circuito Regionale “Memorial Serafino Gerbino” disputatosi sui campi dello Sportivamente Caltagirone diretto egregiamente dal Maestro Mario Gerbino.

Il torneo ha visto la partecipazione di ben 161 iscritti, record assoluto per la manifestazione calatina, con tabellone di singolare maschile, femminile, doppio maschile e doppio misto.

Dario Mallia 3.1, accreditato della testa di serie n. 2, ha incontrato ai quarti di finale il quindicenne Angelo Minardi, 4.1 gelese dalle ottime prospettive che ha giocato un ottimo torneo battendo il 3.4 Miccoli ed il 3.3 Romano, ma con Mallia sono venute fuori ancora lacune tattiche che hanno consentito al modicano di imporsi per 6/2 6/0. In semifinale Mallia ha incontrato l’altro gelese Fabio Lavore, 4.2, buon giocatore da fondo campo, che ha lottato i primi games ma la sagacia tattica e le variazioni di Mallia tra backspin e palla corta hanno lasciato ancora una volta due games al giocatore gelese.

In finale Mallia ha incontrato lo sciclitano Marco Rizzo 3.2, testa di serie n.3, tesserato per il C.T Scicli, che ha disputato un ottimo torneo sconfiggendo ai quarti la testa di serie n.1 Giovanni Macca, 3.1. Partenza lanciata di Dario Mallia che si portava sul 4/ 1 e riusciva a mantenere il vantaggio chiudendo per 6/3 il primo set, ma Rizzo con caparbietà nel secondo set si faceva più aggressivo facendo partita fino al 4/4, ma Mallia iniziava a giocare da categoria superiore gli ultimi due games che gli regalavano il titolo tra gli appalusi del folto pubblico presente sugli spalti.

Il torneo di doppio maschile ha visto Dario Mallia in coppia con Francesco Celestri, 3.4, raggiungere la finale dopo aver battuto ai quarti la coppia calatina formata dai fratelli Lanza Marco 4.1 e Lanza Giuseppe 4.4 con il punteggio di 6/1 6/1 , in semifinale la solida coppia portacolori del Blu Tennis ha vinto una bella battaglia con il punteggio di 6/4 7/5 contro la coppia formata da Gianmarco Carnemolla 3.4 e Toti Miccoli 3.4, ed in finale contro la forte coppia vittoriese Giovanni Macca 3.1 /Lorenzo Terranova 3.4 non è riuscito l’en-plein con un pizzico di sfortuna nel primo set perso 6/4 con ben 5 golden point persi mentre nel secondo set la sconfitta è arrivata con un piu’ netto 6/3.

Salva