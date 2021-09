Idea Liberale. Fuoriuscita di liquami sulla Vittoria-Santa Croce

Da un lato l’emergenza idrica, dall’altro le perdite fognarie. Sembra non esserci pace per la città di Vittoria che continua a fare i conti, nonostante l’impegno a concretizzare il rinnovamento degli impianti tecnologici sul territorio comunale, con una serie di disservizi, alcuni dei quali davvero insopportabili. E’ il caso della fuoriuscita di liquami che si registra lungo la strada provinciale 18 che da Vittoria conduce a Santa Croce Camerina. E’ il presidente dell’associazione Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, a segnalarlo in una nota inviata a palazzo di Città in cui è evidenziato che “la perdita fognaria in oggetto si registra all’altezza della ditta Ilpav, nell’immediata periferia cittadina. Fuoriescono acque nere che, oltre ai miasmi nauseabondi, rendono viscido l’asfalto provocando il rischio di incidenti stradali. Ecco perché, al fine di tutelare la salute pubblica e l’incolumità stradale, si chiede di intervenire con urgenza per la riparazione e gli interventi di competenza”. Scuderi, insomma, sollecita soluzioni tempestive. “E’ un problema non di poco conto – continua – proprio per le problematiche che abbiamo segnalato. Siamo convinti che da palazzo Iacono interverranno in maniera sollecita per cercare di sanare questo inconveniente”.

