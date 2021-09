Il Csen Ragusa programma la stagione sportiva

Riparte in presenza l’attività di programmazione del Csen Ragusa. Nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro, voluto dal presidente provinciale Sergio Cassisi, per fare il punto sulla prossima campagna sportiva 2021-2022. Assieme ai responsabili delle varie discipline è stato stabilito di seguire una precisa linea: in particolare, saranno organizzate manifestazioni sportive per quel che concerne l’aspetto più propriamente competitivo oltre a iniziative che hanno a che vedere con la questione riguardante la formazione. Ogni responsabile è stato incaricato di redigere un elenco degli eventi che caratterizzeranno, nei prossimi mesi, l’attività del proprio ambito di competenza. “Tutto questo, dopo l’attenta valutazione da parte del Consiglio direttivo provinciale che dovrà tra l’altro appurare l’andamento dell’emergenza epidemiologica – sottolinea Cassisi – ci consentirà di mettere in vetrina una serie di iniziative non da poco da rivolgere ai nostri associati per far sì che il Csen rimanga la punta di diamante nell’area iblea degli enti di promozione sportiva, così come è accaduto finora. Siamo convinti che se la ripartenza sarà programmata con la massima attenzione, non ci saranno problemi di sorta sul fronte della sicurezza e si potrà programmare una serie di eventi con importanti ricadute sull’intero territorio provinciale”.

