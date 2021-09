Ventenne aggredito in Piazza Fonte Diana a Comiso. Indagini

Un tunisino di 20 anni è stato aggredito intorno a mezzanotte di giovedì, in Piazza Fonte Diana a Comiso. Il giovane è stato malmenato da un gruppo di almeno otto persone.

E’ stato messo in salvo grazie all’intervento dei clienti di ristoranti e pizzerie della piazza. La vittima, portata in ospedale, è stata medicata e subito dimessa. La Polizia ha raccolto le testimonianze per cercare di individuare gli autori del pestaggio, pare fossero tutti stranieri, forse tunisini.

