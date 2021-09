Ragusa. Ricevuto Presidente del Comitato Regionale Lnd

I locali del Comune situati nella zona artigianale di contrada Mugno hanno ospitato, ieri, un importante incontro del mondo calcistico locale. “E’ venuto a trovarci – spiega il consigliere comunale delegato dall’amministrazione comunale di Ragusa, Daniele Vitale – il presidente del comitato regionale Sicilia della Lnd, Sandro Morgana. Assieme a lui erano presenti anche Gino Giacchi, delegato provinciale dello stesso comitato e Gigi Bellassai, in rappresentanza dell’Aia, l’associazione italiana arbitri. Morgana ha colto l’occasione per incontrare le società e i dirigenti della delegazione provinciale di Ragusa. E’ stata, così l’ha illustrata lo stesso presidente, una prima presa di contatto stagionale basata principalmente sulle esigenze della prevenzione anticovid, oltreché per assicurare una programmazione tecnica della stagione. Come delegato del sindaco Cassì e dell’assessore allo Sport, Eugenia Spata, ho avuto modo di manifestare tutta la nostra vicinanza al mondo calcistico cittadino con l’auspicio che la stagione appena iniziata possa proseguire senza più interruzioni causate dall’emergenza sanitaria. Il Comune di Ragusa è vicino alle società calcistiche cittadine e manifesta l’auspicio che possano arrivare altri risultati importanti, così come accaduto nel recente passato. Ci sono tutte le premesse affinché ciò possa accadere e noi ce la metteremo tutta per garantire al settore il sostegno adeguato”.

Salva