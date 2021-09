San Giacomo. Modificata la data concerto dei Gira Vota e Furria

Il concerto dei “Gira Vota e Furria”, prossimo dei tre appuntamenti settembrini per San Giacomo promossi dal Comune di Ragusa si terrà, domani, sabato 18 settembre anziché domenica 19 settembre. A renderlo noto è l’assessore alle frazioni, Eugenia Spata la quale ricorda che il terzo ed ultimo appuntamento promosso a San Giacomo rimane programmato per domenica 26 settembre, alle ore 21, con la commedia “Compagni di classe “ portata in scena dalla compagnia I superstiti.

