Ragusa. Avviato il Progetto Scuole Sicure

Il Comando della Polizia Municipale di Ragusa su disposizione dell’Amministrazione comunale ed in particolare dell’assessore al ramo, Ciccio Barone e dell’assessore alla pubblica istruzione, Giovanni Iacono, ha avviato, in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico, al Progetto Scuole Sicure.

Gli agenti di P.M. ed i volontari delle associazioni che collaborano con il Comune sono impegnati a presidiare, negli orari di inizio e fine delle lezioni, le scuole primarie e secondarie di primo grado, per garantire la sicurezza degli studenti.

