Calcio. Il Santa Croce ci prova con la Jonica

La seconda giornata del campionato di Eccellenza, girone B, propone al Santa Croce calcio l’insidiosa trasferta di Santa Teresa di Riva contro la Jonica fc. Una gara da prendere con le pinze per la squadra di mister Gaetano Lucenti che vuole girare pagina dopo il brutto esordio di domenica scorsa. La “costruzione” voluta da mister Lucenti ha rimpinguato la squadra biancazzurra con l’arrivo di nuovi elementi. In settimana, infatti, sono stati tesserati il centrocampista francese Diader Camara e il difensore centrale argentino Rubens Francisco Zanon che saranno disponibili già da domenica. I biancazzurri, inoltre, avranno a pieno servizio l’attaccante Daniele Arena e il difensore Sebastiano Cosentino che hanno superato, il primo la squalifica ereditata nella scorsa stagione e il secondo il fastidio muscolare che lo tiene fuori dal campo da più di un mese. Ancora out, invece, saranno i difensori Lautaro Rodriguez, Giuseppe Voi e il fantasista Davide Floridia, sempre, alle prese con infortuni muscolari. Lucenti, quindi, avrà maggiore scelta e la possibilità di poter schierare una formazione più completa rispetto alle altre uscite. La speranza è quella di girare pagina e dare una svolta ai risultati negativi (tre sconfitte in altrettante gare ufficiali) che il Santa Croce ha ottenuto dall’inizio della stagione. Vedremo sicuramente un Santa Croce diverso, ma, molto rispettoso dell’avversario che grazie ad una buona rosa, vorrà fare bene all’esordio casalingo davanti ai propri sostenitori. Di seguito il commento del ds Claudio Agnello che analizza il momento del Santa Croce.

“Con l’arrivo dei nuovi innesti pensiamo di aver rinforzato la squadra in quasi tutti i reparti. – dice Agnello – La società ha particolare fiducia in questo gruppo, specie negli atleti più rappresentativi. Guardiamo al prosieguo del campionato con ottimismo, in particolare quando l’intera rosa sarà a piena disposizione ed alcuni atleti acquisiranno il loro migliore stato di forma. Servirà ancora un pò di tempo prima che la squadra si amalgami bene, ma siamo certi che a partire dalla trasferta di Santa Teresa di Riva i ragazzi faranno una grande prestazione”. La gara si giocherà allo Stadio Comunale di Santa Teresa di Riva e avrà inizio alle ore 15.30. A dirigere l’incontro sarà il signor Luca Naselli della sezione di Catania che sarà collaborato dai signori Quattrotto e Sebastianella entrambi della sezione di Messina.

Salva