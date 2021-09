Modica. Ricevuto il neo comandante della Compagnia Carabinieri

Visita di cortesia, stamattina, del nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Modica, capitano Francesco Zangla, a Palazzo San Domenico. Accolto dal Sindaco, Ignazio Abbate, e dal Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, Zangla, accompagnato dal Luogotenente Giovanni Grillone, Comadante della locale Stazione, si è intrattenuto in una piacevole conversazione con il primo cittadino parlando della città, di com’è cambiata negli ultimi anni, della sua storia e delle sue tradizioni, senza tralasciare, ovviamente, la problematica della sicurezza del territorio che il Sindaco ha, nell’occasione, particolarmente attenzionato. “Sono particolarmente felice – ha dichiarato il nuovo comandante – di avere avuto come destinazione una città bella e accogliente come Modica”. Francesco Zangla, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, prende il posto del Capitano Francesco Ferrante. Il Sindaco Abbate, per l’occasione, ha donato al neo comandante il crest della Città di Modica, con l’augurio di un buon lavoro in collaborazione con le istituzioni cittadine.

