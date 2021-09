Appello di padre Mariusz parroco di Giarratana.

Un forte appello di padre Mariusz Starczewski per il futuro di Monterosso Almo e Giarratana. Il parroco della cittadina in questi giorni con un video si è rivolto ai politici perchè possano impegnarsi a valorizzare questo territorio e dare prospettive ai giovani. Nel video dove è riportato l’appello per intero, il sacerdote ribadisce che a Giarratana ci sono 50 funerali e 10 battesimi all’anno. Monterosso non è di meno.

