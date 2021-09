Pozzallo. Al via i servizi manutentivi al patrimonio comunale

Nella giornata di ieri, è finalmente pervenuta la missiva della società cooperativa Pegaso con cui comunica al Comune di Pozzallo la propria volontà di assumere i 15 lavoratori già presenti nel corso del precedente appalto, senza nessun licenziamento così come proposto inizialmente.

La ditta si è, altresì, impegnata ad assumere i 15 lavoratori a 36 ore settimanali, secondo quanto indicato dalla stessa ditta Pegaso in occasione della presentazione della loro offerta tecnica.

Ricordo a tutti- dichiara il Sindaco – che le soluzioni ipotizzate dalla Pegaso prevedevano una riduzione dello stipendio a tutti i lavoratori”.

Finalmente- continua il Sindaco di Pozzallo – si mette la parola fine ad una vicenda che, a proprio parere, era durata fin troppo”.

Non posso non nascondere – continua ancora il Sindaco – il mio rammarico per il tempo occorso, ma dinnanzi al rispetto della legge ed alla tutela dei lavoratori, tutti, non possono e non devono mai frapporsi ostacoli di alcun genere”.

Adesso – conclude il Sindaco – non bisogna perdere altro tempo, perché sono i cittadini di Pozzallo che esigono risposte certe e servizi efficienti per la propria città“.

Salva