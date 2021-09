Emergenza in Texas per l’arrivo uragano Nicholas

Il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha confermato che Nicholas da tempesta e diventato uragano nel Golfo del Messico e che al momento mantiene venti intorno di 120 chilometri all’ora. Si prevede che scaricherà circa 35 centimetri di pioggia per metro quadrato nell’area di Huston. Di fronte a potenziali forti inondazioni, le autorità hanno dispiegato mezzi anfibi in tutta la città e barricato più di 40 luoghi che potrebbero allagarsi, ha affermato il sindaco di Houston Sylvester Turner. Il governatore del Texas Greg Abbott ha detto che dichiarerà lo stato di emergenza in 17 contee e tre città costiere. Nicholas è il secondo uragano a minacciare seriamente la costa americana del Golfo del Messico, dopo il recente passaggio di Ida che ha provocato il caos a fine agosto, uccidendo oltre 24 persone nello stato della Louisiana.

