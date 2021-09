Macedonia. Incendio ospedale ricoveri Covid-19: 10 morti

ll ministro della Salute della Macedonia del Nord, Venko Filipche, ha confermato che almeno dieci morti e una dozzina di feriti hanno provocato un incendio divampato in un centro ospedaliero per pazienti affetti da Covid-19 nella città di Tetovo. “Finora 10 persone sono decedute nell’incendio, ma il numero potrebbe aumentare. Questo è un giorno molto triste, esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie ” ha detto Filipche. I pazienti e i sanitari rimasti feriti sono stati trasferiti nella capitale Skopje, situata a circa 45 chilometri da Tetovo. ll presidente della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha affermato che l’incendio è avvenuto dopo un’esplosione all’interno della struttura ospedaliera, anche se le cause sono tuttora in corso di accertamento. Il capo dello Stato ha espresso le condoglianze della nazione alle famiglie dei defunti.

