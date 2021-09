Due giovani innesti per il Ragusa calcio. Cantarero e Fernandes

Due giovani di qualità per il Ragusa calcio. Sono l’attaccante classe 2001 Lucas Fernandes, passaporto statunitense, che ha giocato in Toscana e in Umbria tra Eccellenza e Promozione, e il portiere Dylan Cantarero, classe 2002, lo scorso anno al Troina in Serie D. “Qui mi sto trovando benissimo – afferma Fernandes – mi pare si stia cercando di costruire un grande gruppo e si voglia puntare a creare qualcosa di importante. Onorato di fare parte del progetto”. Cantarero, invece, chiarisce: “C’è voglia di fare bene e in tutti i contesti, soprattutto quando si vuole creare un percorso importante, è fondamentale confrontarsi con aspetti del genere. Sono qui proprio per dimostrare appieno il mio valore e scommettermi in un ambito calcistico destinato a diventare ancora più rilevante di quanto già non sia”.

Salva