Modica. Distretto Socio Sanitario. Firmata la convenzione

A Palazzo S.Domenico si sono riuniti i rappresentanti dei quattro comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario 45 per firmare l’importantissima convenzione che segna ufficialmente la nascita della gestione associata dei servizi e degli interventi delle Politiche Sociali. Per il Comune di Modica era presente il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali, Saro Viola, per il Comune di Ispica il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali, Lucia Franzò, per il Comune di Scicli il ViceSindaco e Assessore ai Servizi Sociali Caterina Riccotti e per il Comune di Pozzallo il Sindaco Roberto Ammatuna. Alla riunione ha partecipato anche il consulente tecnico del Distretto, Aurelio Guccione. “Oggi è stata creata la Rete per la Protezione e l’Inclusione Sociale – commenta il Viola – che attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti portatori di interessi e competenze locali intende riavviare il confronto, la condivisione, l’analisi congiunta dei bisogni, la costruzione di nuove risposte integrate e di servizi innovativi con l’obiettivo di sentirsi tutti parte attiva di questa costruzione. Si analizzeranno i bisogni emergenti, le potenzialità locali, le risorse di ogni ente, le associazioni e le comunità” La firma sulla convenzione sancisce anche la creazione del cosiddetto “Ufficio di Piano”, un organismo di gestione sovra comunale che avrà la propria autonomia nella gestione dei progetti inerenti i servizi sociali di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo”. L’ufficio avrà la sede centrale a Palazzo Campailla a Modica (Comune capofila) ma avrà anche sedi distaccate in ogni Città coinvolta.

