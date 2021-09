Creazione tavolo della solidarietà. La proposta di Anteas Ragusa

Organizzare un tavolo della solidarietà con la finalità di riconoscere e promuovere il ruolo delle realtà associative presenti e operanti sul territorio oltre alla funzione dell’attività di volontariato di ogni ispirazione ideale, culturale, sociale e religiosa che concorrono alla vita democratica del territorio comunale. E’ la proposta che Anteas Ragusa lancia all’ente di palazzo dell’Aquila allo scopo di coinvolgere le realtà che operano in ambito sociale e concertarne in qualche modo l’attività. “Il tavolo – sottolinea il presidente di Anteas Ragusa, Rocco Schininà, che ha lanciato la proposta – dovrebbe nascere con il proposito di coordinare e mettere in rete sul nostro territorio le varie risorse, allo scopo di fare emergere le situazioni di povertà, per conoscerle e per contribuire a risolverle, dando risposte concrete alle situazioni di bisogno che vengono sottoposte dai nostri concittadini bisognosi. Le specifiche finalità di solidarietà del tavolo dovranno essere: sollecitare riflessioni e promuovere proposte di solidarietà e di sobrietà, affinché situazioni di difficoltà economica diventino occasione educativa per tutte le persone e per tutta la comunità; informare le persone che si trovano in difficoltà su tutte le forme concrete di aiuto messe in atto dalle istituzioni con una chiara e semplice mappa di tali opportunità; creare una struttura capace di dare concreti sussidi una tantum e limitati al tempo strettamente necessario per il superamento di quelle problematiche che esulano dalle risposte istituzionali. In un periodo così difficile, è essenziale che ciascuno di noi possa fornire il proprio contributo, e in maniera strutturata, sulle occasioni di recupero nei confronti di chi vive un momento difficile. E questo può accadere in maniera più coordinata se c’è un ente locale territoriale come il Comune a farsene carico a livello cittadino”.

Salva