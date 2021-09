Sabato a Punta Secca il Premio “Cittadini Illustri Kamarinensi”

Si concluderà sabato 11 settembre, nell’ormai familiare scenario di piazza Faro, a Punta Secca, il programma di eventi proposto dall’Amministrazione Comunale per la stagione estiva 2021, con il tanto atteso appuntamento della cerimonia di conferimento del premio “Cittadini Illustri Kamarinensi”, giunto quest’anno alla sua 3^ edizione.

Un premio fortemente voluto e soprattutto sentito, nato dalla volontà di render omaggio alle ‘eccellenze santacrocesi’: la manifestazione, promossa ed organizzata dall’A.C., vuole difatti essere un riconoscimento per tutti quei concittadini che, in vita, si sono distinti ed hanno dato lustro con il loro operato a Santa Croce.

Anche quest’anno, ad affiancare per l’occasione il Sindaco, dott. Giovanni Barone, ci sarà la ‘storica’ giuria, composta dal prof. Giovanni Aquila, dalla dott.ssa Antonella Rosa e da Gianni Giacchi, già apprezzati, nelle passate edizioni, oltre che per la loro professionalità, anche per l’indiscussa simpatia.

La serata, affidata alla conduzione della giornalista Elisa Montagno, sarà allietata dal concerto lirico sinfonico dell’orchestra “V. Bellini”, magistralmente diretta da colui che è stato definito il “direttore più istrionico – e simpatico, ndr – della provincia di Ragusa”: il maestro Umberto Terranova, cui farà da cornice l’esibizione di due tenori. Ospite particolare della serata il noto attore-regista Gianni Battaglia.

L’edizione di quest’anno vede scelti e premiati dalla giuria il santacrocese Angelo Mauro – meglio noto come ‘Il Capitano’ della storica Kamarinense Calcio -, S.E. l’Arcivescovo emerito Mons. Carmelo Ferraro, e, per la sezione del premio alla memoria, il poeta Luigi Balzano Conti.

Durante la serata verrà inoltre consegnato un riconoscimento particolare alle Associazioni di Volontariato che operano nel territorio di Santa Croce e che anche quest’anno, in ragione del perdurare della situazione emergenziale, con prontezza, disponibilità, professionalità, sacrificio e spirito di abnegazione – ciascuna per il relativo ambito di competenza -, hanno continuato ad essere vicine ai loro concittadini, rendendosi utili nel fornire il loro insostituibile contributo e continuando a spendersi e prestare la loro instancabile attività per la comunità camarinense.

Si ricorda che, per assistere allo spettacolo, come prescritto dalle vigenti normative antiCovid, occorrerà essere in possesso del green pass.

