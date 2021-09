Ust Cisl. “Ambienti di lavoro covid free, vaccini e green pass”

“Ci uniamo anche noi alla voce di chi afferma che il green pass rappresenta uno strumento importante per mandare in profondità la campagna vaccinale. Con alcuni distinguo dal punto di vista del metodo. Eravamo e restiamo contrari ad iniziative unilaterali perché le eventuali fughe in avanti non possono determinare tensioni e contrapposizioni, trasformando i luoghi di lavoro in una sorta di campo di battaglia tra chi è favorevole e chi è contrario”. Lo sostiene il segretario generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, intervenendo nel dibattito che, proprio sul green pass, sta animando la provincia iblea. “Come Cisl – continua Carasi – invochiamo la massima chiarezza. Oggi, infatti, l’ingresso nei luoghi di lavoro non prevede né l’obbligo vaccinale, né il green pass. A livello nazionale, abbiamo auspicato la costruzione di soluzioni contrattuali per migliorare e rafforzare la sicurezza negli ambienti lavorativi. A livello locale, facciamo affidamento sul buon senso, sia delle parti datoriali che dei lavoratori, e, soprattutto, riteniamo che attraverso protocolli specifici si possa superare questa delicata fase di impasse. Occorre fissare, infatti, alcune questioni per noi assolutamente determinanti. Quale quello di rafforzare e trasformare i luoghi di lavoro in ambienti Covid free regolando meglio, attraverso i protocolli, le intese sulla sicurezza anche negli spazi comuni e migliorando le relazioni tra le parti. Inoltre, occorre riscontrare la disponibilità delle imprese a sostenere che i costi dei tamponi non ricadano sui lavoratori. In ogni caso, siamo pronti ed impegnati per sostenere come sindacato la campagna pro vaccini anche con assemblee nei luoghi di lavoro aperte al contributo di medici, virologhi ed esperti della comunità scientifica”.

