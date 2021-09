Ragusa. Venerdì un evento teatrale nella casa di Vann’Antò

Pochi giorni fa ricorreva l’anniversario di uno degli scrittori più importanti del Novecento siciliano. Giovanni Antonio di Giacomo, figlio di “picialuoro”, da tutti conosciuto con l’appellativo di Vann’Antó, oltre ad aver dato dignità letteraria con i suoi versi al duro lavoro nelle miniere, è stato un punto di riferimento fondamentale del movimento futurista italiano. Questo, come altri aspetti inediti dell’attività culturale di Vann’Antò, saranno i temi che tratteremo venerdì prossimo nella casa di campagna del poeta, sulla sp Ragusa-Santa Croce Camerina (la strada di Malavita), subito dopo Genisi, in contrada Costa. Insieme ad Amalia Antoci, pronipote del poeta, e gli interventi di Andrea Guastella, Andrea G. G. Parasiliti, Stefano Vaccaro intervallati dalle letture di Massimo Leggio, venerdì 10 settembre alle 18,30, è in programma un viaggio alla scoperta della poesia iblea, nell’ambito del Tour Letterario Ibleo, promosso dalla deputata regionale del M5s di Ragusa, Stefania Campo. Il numero dei partecipanti è limitato a 40 persone. È possibile prenotare scrivendo a tourlatterarioibleo@gmail.com o telefonando al 3337631059.

