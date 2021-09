Coppa Italia. Il Santa Croce rende visita al Città di Siracusa

Prosegue la marcia di avvicinamento al campionato di Eccellenza e domenica pomeriggio allo stadio “De Simone” di Siracusa, andrà in scena la gara di ritorno del secondo turno di Coppa Italia. Il Santa Croce calcio ricambierà la visita al Città di Siracusa, dopo una settimana dalla gara d’andata vinta in trasferta dagli azzurri aretusei allenati da mister Regina. In casa Santa Croce, in settimana, si è continuato a lavorare duramente in prospettiva campionato, senza fare alcun dramma sulla sconfitta subita fra le mura amiche. Le gare di Coppa Italia sono state considerate

un prolungamento degli esperimenti precampionato e le sensazioni dopo la prima gara ufficiale della stagione sono state più che positive. Nonostante la rosa incompleta, infatti, si è visto un Santa Croce con una spiccata identità di gioco, soprattutto, se si considera che la squadra è stata cambiata radicalmente in tutti i reparti. In settimana sono arrivati i tesseramenti dei difensori Giuseppe Voi e Sebastiano Cosentino, mentre è stato ufficializzato il centrocampista Giuseppe Parisi che già aveva esordito domenica scorsa. Il “Cigno”, comunque, resta un cantiere aperto e anche nella prossima settimana continueranno ad arrivare nuovi giocatori in prova per completare definitivamente la rosa dei giocatori. Mister Lucenti per domenica avrà, comunque, nuove soluzioni, giacché, potrà contare sul rientrante Simone Iozzia e sul nuovo arrivo Voi, mentre saranno assenti per infortunio Davide Floridia e Sebastiano Cosentino. “Andiamo a Siracusa a giocarci la nostra onesta partita. – Dice Gaetano Lucenti – L’obiettivo è quello di crescere e dare continuità al lavoro svolto fino a oggi. Recupero Simone Iozzia e avrò a disposizione anche Giuseppe Voi, ma, dalla squadra voglio dei miglioramenti soprattutto sull’intensità e sulla corsa che già nella partita d’andata mi hanno soddisfatto. L’obiettivo, naturalmente, è quello di riuscire a conquistare un risultato positivo, pur consapevoli che il Siracusa è una squadra destinata a compiere un campionato di vertice e con un organico di gente d’esperienza e di categoria”. La gara si giocherà a porte chiuse per via della mancata agibilità dello Stadio “De Simone” di Siracusa. Proprio per questo motivo la società aretusea trasmetterà la diretta della gara a partire dalle ore 15.30 (orario del fischio d’inizio) sul proprio profilo Facebook (ASD Città di Siracusa). A dirigere la gara sarà il signor Gabrielbattista Castilletti della sezione di Caltanissetta che sarà collaborato dal signor Nicola Conticello di Catania e dal signor Andrea Triolo di Acireale.

